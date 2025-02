Dominika Tajner schudła 40 kg i nie przypomina dawnej siebie. Czwartej żonie Wiśniewskiego pogratulowała… jego piąta żona!

Łatwo się zgubić w rutynie codzienności, co zresztą stało się w moim małżeństwie z Michałem. Przestaliśmy rozmawiać ze sobą, dzielić się emocjami, oddaliliśmy się od siebie. Jestem na pewno bogatsza w doświadczenia, a przez to mądrzejsza, bardziej rozważna i pewnie trudniejsza w relacji z drugim człowiekiem - opowiadała później w "Twoim Imperium".

Po rozwodzie z Michałem Wiśniewskim Dominika na jakiś czas zniknęła z medialnego świata . Walka w federacji MMA, organizującej pojedynki w formule freak fight, miała być dla niej świetną okazją do ponownego zaistnienia w świadomości szerszej publiczności. Celebrytka ogłosiła, że zamierza zmierzyć się w klatce pod koniec 2022 roku , dlatego rozpoczęła intensywne przygotowania fizyczne. Niestety, historia nie zakończyła się pomyślnie - była żona Wiśniewskiego została wprowadzona w błąd, a zapowiadane wydarzenie ostatecznie nie doszło do skutku.

Wygląda jednak na to, że zamiłowanie do zdrowego stylu życia nie minęło. Tajner zdradziła właśnie, że w ostatnim czasie zrzuciła aż 40 kilogramów!

To najlepsza metamorfoza, jaką przeszłam. Nie chodzi tylko o zrzucone 40 kg. Chodzi o to, co stało się wewnątrz mnie. To była długa droga, która nazywa się KONSEKWENCJA! Chcę iść nią do końca życia. Jestem szczęśliwa, bo żyję w zgodzie z samą sobą - napisała przy zdjęciach na których chwali się nową sylwetką.