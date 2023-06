Donald Trump komentuje kolejny upadek Joe Bidena: "Ta cała SPRAWA JEST SZALONA..." (ZDJĘCIA)

KARIERA JB 25 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Aby pokusić się o dokonanie oceny dotychczasowych osiągnięć prezydenta Joe Bidena i perspektywy jego dalszych możliwych posunięć, należy odwołać się do kogoś, komu on jako wiceprezydent przez 8 lat podlegał. Ówczesny prezydent Barack Hussein Obama swego czasu oświadczył: “Nie można nie docenić zdolności Joe do spieprzenia wszystkiego” (Don’t underestimate Joe’s ability to f**k things up). Doradca prezydenta Obamy do spraw bezpieczeństwa narodowego Ben Rhodes powiedział, że w “Pokoju Sytuacyjnym” Białego Domu ówczesny wiceprezydent Biden postrzegany był jak „zabłąkany pocisk” i Obama traktował jego rady z przymrużeniem oka. Dlatego Obama jako kandydata na prezydenta w 2016 r. poparł Hillary Clinton, a w wyborach 2020 r. przeraźliwie długo ociągał się z poparciem Bidena. Rodzina Bidena jest też poważnie “zamoczona” w korupcji. W swojej najnowszej książce znakomity autor Peter Schweizer (“Red-Handed. How American Elites get Rich Helping China Win”) oblicza, że klan Bidenów za kooperację z komunistycznymi Chinami zgarnął już (2022) co najmniej 31 MILIONÓW $!