Donald Trump oskarża Aleka Baldwina o UMYŚLNE ZABICIE Halyny Hutchins: "Może on sam naładował broń?! ŚWIR Z NIEGO"

gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Osobista niechęć do Baldwina to za mało, a niestety to co mówi Trump to poważne zarzuty które mogą zniszczyć życie nie tyle aktora co po prostu człowieka... Człowieka z wadami, agresywnego, ale niekoniecznie człowieka skłonnego do zabójstwa. Sam Trump też był oskarżany o wiele spraw min. seksualne nadużycia, ale czy dobrze czułby się w sytuacji gdyby jakaś znana gęba publicznie sugerowała że popełnił zbrodnie? Są pewne granice. Możemy kogoś uważać ze złego człowieka, możemy nie popierać jego zachowań ale liczą się dowody a nie nasze domniemania, nasze negatywne odczucia, szczególnie gdy chodzi o tak poważną sprawę. Donald słynie ze swoich wypowiedzi, czasem kontrowersyjnych, ale myślę że po czymś takim ludzie powinni okazać sprzeciw. Rozumiem że to się sprzedaje, dobrze klika, że fani teorii spiskowych właśnie szaleją, no ale bez przesady- nie róbmy na siłę z człowieka zbrodniarza. Jeżeli Trump ma wiedzę o tym co wydarzyło się na planie niech skontaktuje się z policją, niech przedstawi dowody. Jeżeli nie, niech zamilknie, bo może doprowadzić do kolejnego nieszczęścia. Słowa też potrafią być jak naboje.