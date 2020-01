Donald Tusk apeluje DO POLITYKÓW o walkę z kryzysem klimatycznym: "Powinno to stać się jedenastym przykazaniem!"

Sandra 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nienawidzę tych wszystkich rządzących ludzi. Dla nich liczy się kasa. Podpalaja lasy by mieć miejsca na jakieś domy itd. Te zwierzęta tak cierpią. Niektóre gatunki będą wymarłe bo tylko tam żyły. 500milionow zwierząt już nie żyje. Zdajecie sobie sprawę ile to jest? Kochani przywódcy i celebryci ruszcie swoje grube dupy i zacznijcie w końcu coś robić! Bo jak tak będzie to moje wnuki o ile ich dożyję będą żyli jak po apokalipsie. Proszę zacznijmy w końcu coś robić! Niech Polska z czymś ruszy by pomagać, a nie tylko poslom dawała powyżki za siedzenie i spanie. Wojny itd wszystko dla władzy i kasy. Przecież tego i tak nie zabierzecie do grobu! Nie po to miliony ludzi walczyło,naszych przodków o lepsze życie dla nas by teraz jacyś idioci wszystko niszczyli!!!!!!!!!!! Gdybym była w rzadzie to bym ku*wa wszystko wywrocila do góry nogami. Nie byłoby pierdzenia w stołek tylko byście ruszali lenie do roboty.!!!