Donald Tusk pozuje z wnuczką z okazji Dnia Dziecka i zachęca do wzięcia udziału w niedzielnym marszu: "Idziemy dla nich" (FOTO)

Donald Tusk wychowywał się w rodzinie, gdzie stosowano fizyczną przemoc, ojciec systematycznie go bił, o czym jest mowa w jego książce i w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Dzieci z takich rodzin często mają ogromne kompleksy. Udają kogoś kim nie są, ale chciałyby być. Są w życiu dorosłym agresywne, nie potrafią nawiązać szczerych, serdecznych relacji. Często są to typy o osobowości narcystycznej. Nie znoszą krytyki, ale stosują liczne zabiegi, które mają wyglądać na samokrytykę. Stosują wtedy manipulację, aby poprzez niby to szczerość i otwartość budzić współczucie i przeciągać ludzi na swoją stronę. Ludzie nie zauważą nawet, jak stają się obrońcami niby to skruszonego, zmartwionego, skrzywdzonego, ale dobrego, wspaniałego człowieka. Tacy jak Tusk nie mają samokrytyki, ale chłodną kalkulację. To ludzie nieprawdziwi. To tylko gracze. Zawsze chcą być w grze, a grają nieczysto. Nie wolno im ufać ani wierzyć w pozory i pozy. Trzeba w pewnym momencie mówić ostro sprawdzam! I pamiętajcie!!! tacy ludzie są mściwi do śmierci!!! Nie uznają swojej porażki!!!