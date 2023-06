Kinga Rusin składa życzenia z okazji Dnia Dziecka, uderzając w PiS: "Życzę Wam, żeby minister edukacji nie był katooszołomem"

Kinga Rusin uderza w rządzących z okazji Dnia Dziecka

Kinga Rusin nie przepuści żadnej okazji do tego, by wytknąć Prawu i Sprawiedliwości to, co według niej robią niepoprawnie. Nie inaczej było i w Dniu Dziecka. Nawet w to niezwiązane z polityką święto popełniła wpis, w którym poruszyła temat rządzących.