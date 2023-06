Donald Tusk UJAWNIŁ na marszu imię wnuczki! Kasia Tusk trzymała je w tajemnicy...

Donald Tusk ujawnił, jak na imię ma jego najmłodsza wnuczka

Tusk rozpoczął odezwę do tłumu od podniosłego wyjaśnienia, dla kogo wciąż walczy o lepszą Polskę. Chodziło mu oczywiście o kolejne pokolenia młodych Polaków. Przy wyliczaniu imion swoich wnucząt nie zapomniał też o najmłodszej córce Kasi Tusk . Należy tu zaznaczyć, że do tej pory sama Kasia nie ujawniała imienia młodszej córki.

Ja też jestem dzisiaj z wami i będę każdego dnia, noc i dzień, do dnia wyborów, wszędzie tam, gdzie będziemy bili się o wolną Polskę, o lepszą przyszłość dla Polaków, będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, dla waszych Michałków, dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja, dla Waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla Was wszystkich. Po to jest ta walka. Po to dzisiaj maszerowaliśmy - mówił ze sceny Tusk.