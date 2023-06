Kasia Tusk wspiera ojca i też bierze udział w marszu. Na miejsce dotarła SAMOLOTEM (FOTO)

4 czerwca w Warszawie zgromadzili się Polacy, którzy sprzeciwiają się rządom obecnie panującej frakcji. Rodacy mogli wyrazić swoje niezadowolenie na marszu zainicjowanym przez byłego premiera Donalda Tuska. Tuż przed wydarzeniem gwiazdy w swoich mediach społecznościowych namawiały fanów, by ci również stawili się na manifestacji. Do udziału w proteście zachęcały między innymi Katarzyna Grochola czy Kinga Rusin. W centrum Warszawy nie zabrakło z kolei między innymi: Żebrowskich, Borysa Szyca, Magdaleny Boczarskiej, Małgorzaty Rozenek czy Moniki Richardson.

Katarzyna Tusk wspiera ojca po "lex Tusk"

Wiem, że niewielu z was zagląda tutaj po to, aby czytać o cudzych problemach. A ja szukam wsparcia wśród najbliższych, a nie w internecie. Dziś jednak tak wiele z was dodało mi tu sił, że ciężko to przemilczeć. No i wyszłam z założenia, że żadne to uzewnętrznianie się, skoro trąbią o tym media od rana. Gdy ma się wrażenie, że cały aparat państwa myśli tylko o tym, jak zniszczyć ukochaną ci osobę, docenia się każde życzliwe słowo - pisała po tym, jak podpisano ustawę "lex Tusk".