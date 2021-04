Dorodna Jessica Alves pręży kobiece krągłości i skarży się: "Zdiagnozowano u mnie OTYŁOŚĆ!" (ZDJĘCIA)

Zabawowa globtroterka Jessica Alves po dłuższym pobycie w Stambule przyleciała we wtorek do Los Angeles. Celebrytka już chwilę po opuszczeniu lotniska rzuciła się w wir ulubionych aktywności i umówiła się z paparazzi na ustawkę. Alves cierpliwie pozowała do zdjęć po zakupach w The Wig Fairy w Beverly Hills i demonstrowała swoją nową perukę. Towarzyszyła jej przyjaciółka, Marcela Iglesias.