Dorota Gardias o walce z nowotworem piersi: "Wiem, że mam dla kogo żyć"

W najnowszym wywiadzie Dorota Gardias oznajmiła, że dowiedziała się, że ma nowotwór piersi . Centymetrowy guz lekarze wykryli u niej w czasie rutynowych badań. We wrześniu dziennikarkę czeka operacja. Wcześniej Gardias skarżyła się na niepokojące symptomy. Dziś sama zachęca do profilaktyki.

Teraz w rozmowie z Plejadą Dorota Gardias opowiedziała o objawach choroby, które skłoniły ją do badań oraz o reakcji na diagnozę. Jak podkreśla, mówi o tym wszystkim, by pokazać kobietom, jak ważną rolę pełni profilaktyka. Sama miała dużo szczęścia:

Nowotwór, który mam w piersi, jest niezłośliwy. Nie będę więc musiała poddawać się chemioterapii. I wiem, że w tej sytuacji jestem naprawdę ogromną szczęściarą. Byłam na badaniach w Centrum Onkologii i widziałam cierpienie. To jest nierówna walka z potworem, który jest bezwzględny. Dlatego apeluję do kobiet: badajcie się. Im wcześniej to wykryjemy, tym większa szansa na wyzdrowienie. Mój guz został odkryty dwa lata temu podczas badań profilaktycznych. Lekarz na początku kazał go obserwować. Cyklicznie chodziłam na badania USG.