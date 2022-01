Dorota Gardias pozuje w kostiumie kąpielowym i eksponuje ZGRABNE NOGI (FOTO)

Dorota Gardias postanowiła wybrać się na rodzinną eskapadę i choć pogoda zniechęciła celebrytkę do popularnego morsowania, to basen okazał się równie dobrym powodem do wskoczenia w kostium kąpielowy. Pod opublikowanym w sieci zdjęciem nie brakło zachwytów nad figurą 41-latki. "Ogień dziewczyna" - chwalili fani.