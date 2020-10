Dorota Masłowska podejrzewa u siebie koronawirusa: "Czy według państwa polskiego MAM ZOSTAWIĆ CHORE DZIECKO i ruszyć do punktu pobrań na test?"

STOP 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 18 Odpowiedz

Gdyby ludzie bardziej interesowali się światem, a nie tylko czubkiem własnego nosa - imprezami, wakacjami i zakupami, to obecna sytuacja nie była by dla nich zaskoczeniem! Ci, którzy w ostatnich latach ostrzegali przed zbliżającym się, zaplanowanym, największym kryzysem w dziejach świata, byli wyśmiewani i nazywani Płaskoziemcami. Absurdy, których jesteśmy świadkami nie mają nic wspólnego z głupotą, czy nieodpowiedzialnością rządów. To jest celowy plan! Wszystkie Państwa objęte pandemio-psychozą otrzymały POLECENIE ZATRZYMANIA I ZNISZCZENIA SWOICH GOSPODAREK! Jesteśmy na etapie przemian ustrojowych w globalny, cyfrowy komunizm, zaplanowany przez elity - najbogatszych, najpotężniejszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Pod pozorem pseudo pandemii odbierana jest ludziom wolność w taki sposób, że sami tego chcą! Ów elity to grupa ludzi, którzy mają faktyczną, ponad rządową, globalną władzę, zgromadzili ponad 90% majątku świata. Ich wpływy są tak potężne, że czują się bogami świata i faktycznie piszą scenariusze wydarzeń światowych. To wizjonerzy! Docelowo chcą przekształcić ludzkość w jednolite społeczeństwo - jedną rasę, jednen język z niską, kontrolowaną przez nich populacją. Uważają, że obecna liczba ludzi zagraża zniszczeniem środowiska i wyczerpaniem zasobów. Chcą przekształcić planetę w jeden wielki rezerwat przyrody z kilkoma mega metropoliami, w których planują uwięzić całą populację ludzką nie przekraczającą 500 mln. Problem w tym, że muszą się pozbyć 7,5 mld ludzi!!! Przyszłe społeczeństwo ma być jednakowe - indywidualność i różnice klasowe jednostek mają zostać zlikwidowane. Każdy będzie otrzymywać od rządu jednakowy dochód podstawowy, wystarczający na minimum egzystencjalne. Nad każdym obywatelem będzie sprawowany cyfrowy dozór. Każdy nasz ruch i słowo będzie rejestrowane. Wszystko to pod pozorem naszego bezpieczeństwa. Przestępstwa, przemoc, kradzieże, oszustwa mają należeć do przeszłości, bo żadne działanie nie uchowa się przed wzrokiem elektronicznego dozorcy. Globaliści uważają, że ludziom nie można pozostawić wolności, bo sami się doprowadzą do zagłady więc dla dobra i przetrwania gatunku ludzkiego oraz środowiska naturalnego, trzeba sprawować na nimi totalitarną kontrolę. Światowe Forum Ekonomiczne wypuściło video-spot propagujący ideę pilnego ratowania ziemi i ludzkości. "Nie mamy więcej czasu, musimy działać TERAZ!" No i działają... Procesy tych przemian są właśnie wdrażane...