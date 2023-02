Dorota Szelągowska odmieniła salon matki w jedną noc. Katarzyna Grochola: "Nie zapraszajcie jej, bo się nikt nie wyśpi" (WIDEO)

Dorota znana jest w wielkim świecie jako charyzmatyczna specjalistka od wnętrz i metamorfoz, co też często pokazuje w swoich mediach społecznościowych. Szelągowska często przekonuje, że do zmian w mieszkaniu nie trzeba wielkich środków, a jedynie pomysł i chwila cierpliwości - na przykład do przestawiania mebli. Taką metamorfozą gwiazda TVN obdarowała niedawno swoją mamę, której salonem postanowiła zająć się w środku nocy...