Dorota Szelągowska żali się, że "styczeń ją dojechał". Zmartwieni fani komentują

Dzis rano wstajac pocalowalam jedno z moich malych dzieci i pomyslalam ze zrobilam im ogromna niedzwiedzia przysluge powolujac (invitro) je na ten chory ginacy swiat. Wstawanie przez nastepne 60lat na rozkaz, jakies reguly, potem wyscig szczurow, zabijanie ich kreatywnosci, a potem harowanie na pierdoly i beznadziejna smierc. Sama zaluje ze w ogole sie urodzilam, zycie to 5min szczescia, a 55min smutku. Tak mi mowi moja depresyjna glowa co drugi dzien, a w tym miesiacu to juz apogeum. Moze zalatwi nas bomba atomowa, to problemy same sie rozwiaza...