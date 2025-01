Dorota Zawadzka ostro o sylwestrowym występie Skolima: "Discopolowy pajac. KOSZMAR"

To posłuchajcie co słuchają wasze córki. Gram 18 i widzę co młodym laską się podoba. Utwory o tym jak mają dawać, obciągać, być szmatami itp. I one za tym szaleją. Z drugiej strony takie teksty były w hip hopie amerykańskim lat 80 i 90 i nie przeszkadzało to z racji nieznajomości szerszej języka angielskiego. :)