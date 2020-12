Dotknięta krytyką Blanka Lipińska GRZMI: "Jak bardzo NISKIE POCZUCIE WARTOŚCI muszą mieć takie osoby?!"

Boże 1 godz. temu zgłoś do moderacji 537 2 Odpowiedz

Co za żenująca laska. Słów konstruktywnej krytyki te celebrytki od siedmiu boleści nie umieją przyjąć. Jeśli ktokolwiek śledzi je na jakichkolwiek social media błagam Was przestańcie. Widzicie jakie to puste i aroganckie stworzenia..