Dramat Arkadiusza Milika podczas meczu z Ukrainą. Chwilę później pokazano reakcję Agatycze (WIDEO)

Gość 19 min. temu zgłoś do moderacji 22 0 Odpowiedz

Chciała się przy nim lansować jak Jess,ale to juz stary sportowiec, to nie to co 10 lat temu. Jess była z nim od początku do jego rozkwitu. Ale pycha kroczy przed upadkiem. Poczuł się taki niezniszczalny, Pan świata, zostawił dziewczynę, która była z nim 10 lat. Zdra dził. Teraz jest ta, ale ona juz trafiła na schyłek jego kariery. On jest za stary już jak na sportowca, kontuzje regularne od ponad 5 lat. I teraz juz są coraz szybciej, np. w 2 minucie meczu .... przykro mi Agatko nie wypromujesz się przy nim. To już dziadek jak na piłkarza na 90 min meczu na murawie na stadionie.