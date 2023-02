Dramat Brooklyna Beckhama i jego naleśników. Tata mówi, że dobre, a fani krytykują: "Za grube i spalone" (WIDEO)

Kaśka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i czego mu zazdrościcie?? Że jest młody, ma pieniądze i smaży naleśniki? Wrzućcie na luz. Jest młody, niech smaży te naleśniki przynajmniej nie łaźni po klubach i nie ćpa. Nie musi być piłkarzem jak tata ani modelem czy piosenkarzem. Ma wiele innych możliwości a jak nie będzie robił nic konkretnego to jego sprawa. Stać go na to i jego rodziców również. Po co ma harować jak kowalski mając taką fortunę. Może po prostu inwestować i z tego żyć. Choćby nawet z samego nazwiska.