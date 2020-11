Dramat Daniela Martyniuka. Zenek i Danuta mają już dość jego wybryków: "Dostaje kasę JEDYNIE NA JEDZENIE"

Choć niedawno tabloidy grzmiały, że Zenek i Danusia nie mają już pomysłu na to, jak ustawić Daniela do pionu, to chyba udało im się jednak znaleźć pewne rozwiązanie. Jak donosi informator Twojego Imperium, "król disco polo" i jego żona postanowili w końcu odciąć swoją latorośl od rodzinnego skarbca, tym samym ograniczając przekazywane mu środki tylko do tych na niezbędne wydatki. Co więcej, wbrew wcześniejszym doniesieniom prasy, Daniel podobno jednak odbywa już zasądzoną karę.