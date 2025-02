Dramat Karoliny Pisarek. Mąż obraża się na nią, gdy nosi szerokie spodnie: "Mówi, że mam ładną pupę i muszę ją PODKREŚLAĆ"

Nic nie musi. Jedną z oznak przemocy psychicznej, dosyć delikatną na początku, w związku jest właśnie zabranianie ubierania się, malowania, czesania, mycia, potem dochodzi przemoc finansowa - wydzielanie pieniędzy i potem agresja. Jak widzicie takie sytuacje, gdzie lampka powinna się zapalić od razu, to nie jest krygowanie się, że ktoś o Was dba, że ktoś uważa, że macie ładną pupę to musicie ją podkreślać, że kocha, nie. To tylko i wyłącznie początek bardzo nienormalnego funkcjonowania, które może się tragicznie skończyć, zwłaszcza, że jeśli ktoś się obraża, jak druga strona zrobi inaczej. Duże dziecko, bo inaczej się nie da określić, powinno wiedzieć, o ile niby kocha, że druga strona też ma prawo czuć się dobrze i wygodnie, więc nie musi wciąż podkreślać swego wyglądu. Ma zaimponować kolegom wybranka, niczym zdobyte trofeum? Chwalić się? Wiele też pokazuje pustą stronę drugiej osoby w relacji, że leci wyłącznie, albo przede wszystkim na wygląd, czyli nie kocha. To nie jest miłość. To zachcianka. Człowiek z drugiej strony zauroczony/zakochany nie widzi prawdziwych intencji drugiej strony.