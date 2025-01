Karolina Pisarek wygrzewa się TOPLESS. Roger zachwycony: "Mój dzisiejszy widok"

Gdy większość z nas walczy z mrozem, śniegiem i krótkimi dniami, celebrytka oraz jej ukochany wybrali zupełnie inny sposób na spędzenie tych zimowych dni. Podobnie jak wielu znanych i lubianych przedstawicieli show-biznesu, małżonkowie zdecydowali się na "małe" wczasy. Oczywiście w ciepłych krajach, co sumiennie relacjonują w mediach społecznościowych.

Zobacz także: PAROMETR #1: Karolina Pisarek i Roger Salla zdradzają tajemnice małżeńskie. Co jest powodem ich kłótni?

Karolina Pisarek topless. Roger zachwycony

Na zdjęciach i filmikach, które pojawiły się na profilach zakochanych, możemy zobaczyć, jak wygląda ich pobyt w prestiżowym hotelu i wizyty w ekskluzywnych restauracjach. Palmy, słońce i błękitna woda w basenie to również idealna okazja do opalania, co także Pisarek uczyniła. W czasie błogiego relaksu topless, Karolina mogła liczyć na ukochanego. Roger upamiętnił ten moment. Na Instagramie nie mógł się nachwalić widokiem lubej.