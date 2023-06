Dramat Pazurów w restauracji na Malediwach: "Pan bez koszulki ŚWIECIŁ CIELSKIEM"

Pazurowie na Malediwach

Ostatnio Pazurowie wybrali się na romantyczny urlop na Malediwy , a pobyt oczywiście szczegółowo relacjonują na Instagramie. Edyta zdążyła się już pochwalić hotelem, w którym za noc trzeba zapłacić w najtańszej opcji prawie 1600 złotych . Z kolei doba z pełnym wyżywieniem i dostępem do prywatnego basenu to koszt prawie trzech tysięcy złotych , a są też droższe opcje...

"Dramat" Pazurów na Malediwach

Jej partner był bez koszulki. Świecił swoim cielskiem i nikt mu nie zwrócił uwagi! No rules (przyp. tłum. "żadnych zasad"), a jesteśmy w miejscu, które powinno mieć "rules". Każde miejsce powinno mieć "rules". My też miejmy "rules". Może powinniśmy uczyć innych kultury? - zastanawia się Cezary.

To wyglądało, jakby podpaliła torpedę! W jedną pachę pierdyknęła i potem w drugą. Ja myślałem, że jej rękę urwie! To było takie ciśnienie! To był taki dezodorant, który ja znam, bo ja ten zapach czuję wszędzie, bo on drogi nie jest - podkreślił Cezary.