Dramat podczas meczu Dania - Finlandia. 29-letni piłkarz REANIMOWANY!

W piątek w końcu rozpoczęło się przełożone Euro 2020 , w związku z czym złaknieni wrażeń na murawie piłkarze po raz kolejny mogą walczyć o mistrzostwo w piłce nożnej. Wielkie sportowe wydarzenie otworzyło spotkanie reprezentacji Włoch oraz Turcji. Jeśli chodzi zaś o polskich piłkarzy, pierwszy mecz w turnieju rozegrają dopiero w poniedziałek, kiedy to będą mogli zaprezentować swoje szlifowane w ostatnich miesiącach umiejętności w starciu z przedstawicielami Słowacji.

W sobotę fani piłki nożnej mogli oglądać spotkanie, jakie rozgrywało się między Danią a Finlandią. Niestety, mecz niespodziewanie przerwano. Pod koniec pierwszej połowy doszło do dramatycznej sceny. Przytomność stracił reprezentant Danii, Christian Eriksen. Sportowiec niespodziewanie upadł na murawę. Trudno określić, co się właściwie stało, bowiem nie doszło do kontaktu z innym zawodnikiem. Chwilę po tym jak 29-latek zemdlał na boisku pojawił się sztab medyczny. Niezbędna była reanimacja zawodnika.