"Dresiarska" Małgorzata Rozenek cieszy się z nadchodzącej jesieni: "Jakoś mniej się człowiek przejmuje FAŁDKAMI" (FOTO)

Zycie 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 31 Odpowiedz

Co sobą chce usilnie reprezentować ta Rozenkową stara... Już wiemy że na siłę się odmładza że ma invi dziecko z RM.. Że występuje w telewizji itp... Ale o co dokładnie chodzi tej kobiecie że usilnie się lansuje.. Dla mnie ta kobieta jako osoba nic nie znaczy i chyba ludziom również .. Więc czego ona czekuje od ludzi... Chyba ma niska ocenę własne wartości i chce się dowartościować.. No bo o co tej kobiecie może chodzić że tylko o sobie i rodzinie mówi.. Atak nawiasem to każdy ma rodzinę, dzieci też niektórzy mają inviizyja nie lansującej się będąc bardziej bogatymi. Pozdrswiam