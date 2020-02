Drew Barrymore nawołuje do samoakceptacji: "Nie dajcie się zwieść kobietom, które są szczupłe tuż po urodzeniu dziecka"

Drew Barrymore znana jest ze swojego niezwykłego dystansu do życia i kariery w Hollywood. W ostatnim instagramowym wpisie gwiazda zdecydowała się opowiedzieć o swoich zmaganiach z wahaniami wagi. Aktorka przyznała, że po urodzeniu dwójki dzieci niełatwo było jej odzyskać dawną figurę. Udało jej się to jednak dzięki uporowi i ciężkiej pracy.

Idę w górę i w dół. Moje ciało jest jak rollercoaster, to pełna wyzwań, ale piękna przejażdżka. Urodziłam dwójkę dzieci. Są one najważniejszym powodem, dla którego chodzę po świecie. To prawdziwy cud, że byłam w stanie urodzić te dwie dziewczynki. Więc jakiekolwiek miało to następstwa dla mojego ciała, dawać mi to! Wiele razy zdarzało mi się stać przed szafą i płakać. Nienawidziłam się ubierać. Nie czułam się z tym dobrze. Spędziłam dużo czasu nad tym, żeby wyglądać przyzwoicie. Musiałam zdrowo się odżywiać i harować jak wół (...) - wyznała swoim obserwatorom aktorka.