Drugi koncert Pitbulla w Polsce ODWOŁANY kilka godzin po jego ogłoszeniu. Fani są wściekli: "Brak słów"

Choć amerykański raper od kilku lat nie wylansował żadnego wielkiego przeboju, w naszym kraju wciąż cieszy się ogromną sympatią i popularnością. Gdy ogłoszono, że 23 czerwca 2025 r. artysta zawita do Polski w ramach trasy "Party After Dark", przez media społecznościowe przetoczyła się fala euforii. Twórca hitów takich jak "Give Me Everything", "Timber" czy "Feel This Moment" zagra w krakowskiej Tauron Arenie .

Drugi koncert Pitbulla w Polsce jednak się nie odbędzie! Fani są wściekli

Totalna wtopa. Ogłaszać coś takiego nie ustalając wszystkich szczegółów to wielka klapa. Brak słów i zero profesjonalizmu; Brawo za wyłączenie komentowania wszędzie, gdzie się da, bardzo poważne podejście do klientów, jak zwykle; Ale cyrk; Nie ma to jak ogłaszać drugi koncert, a nie ustalić tego z ekipą wykonawcy; Takie rzeczy tylko w Polsce; Co za wtopa. I jeszcze to info, że jutro trafi ograniczona pula biletów do sprzedaży, zanim w ogóle sprzedaż ogólna się zaczęła; Takie jaja tylko w Polsce, ale chociaż bilety najdroższe - czytamy na Facebooku i platformie X.