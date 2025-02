UWAGA: Tak Pitbull wyglądał Z WŁOSAMI I BEZ OKULARÓW! Rozpoznalibyście go na kadrach sprzed ponad 20 lat?

Jeśli słuchacie radia, to jest wysoce prawdopodobne, że choć raz w życiu trafiliście na jeden z hitów Pitbulla. Gwiazdor znany z takich przebojów jak "Feel This Moment" z Christiną Aguilerą, "Give Me Everything" czy "International Love" z Chrisem Brownem długo kazał na siebie czekać polskim fanom, ale ich marzenie wkrótce się spełni.

Pitbull na kadrach sprzed 24 lat. Poznalibyście go?

Już w czerwcu raper pojawi się na scenie krakowskiej TAURON Areny w ramach trasy Party After Dark Tour. To ogłoszenie wywołało spore poruszenie, bo na powrót Pitbulla do Polski przyszło nam czekać prawie 13 lat. Niemal od samego początku nieodłącznym elementem jego muzycznej działalności jest charakterystyczny wizerunek.

Zastanawialiście się jednak, jak wyglądał Pitbull z włosami i bez okularów? Okazuje się, że po odpowiedź na to pytanie musimy sięgnąć wiele lat wstecz, aż do roku 2001. To wtedy uwieczniono nagranie, na którym raper, jeszcze na długo przed międzynarodową sławą, wykonuje freestyle na jednej z ulic St Louis.

Trzeba przyznać, że wyglądał wtedy zupełnie inaczej i niektórzy mogliby go wręcz nie rozpoznać. Duża zmiana?

