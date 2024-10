Kiedy cały świat nucił jej przebój, ona postanowiła zniknąć z show-biznesu. Co słychać u Indilii?

Rozumiem, że można być zdziwionym taką decyzją. Dla mnie muzyka to dźwięk i cisza. W czasie tej ciszy musiałam wycofać się ze sceny medialnej. Zostawiłam w tamtym momencie miejsce na to, co jest najważniejsze - mówiła w 2019 roku w "Dzień Dobry TVN", a chwilę później wystąpiła w "The Voice of Poland".