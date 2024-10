Paparazzi natknęli się ostatnio na najmłodszego syna Michaela Jacksona. Tak wygląda 22-letni Blanket Jackson

Ktos mi wytłumaczy jak czarny facet może mieć białe dzieci, jeśli matka była biała- raczej dawałoby to ciemne mulatki, a tu podobne do Latynosów. Przecież Majki był czarny jak smoła, ojciec i matka czarni. Ktoś mi to wytłumaczy? Bo ja dalej nie czaje co on zrobił i jak to osiągnął