Dumna Anna Lewandowska pozuje z pakietem wyborczym: "My już" (FOTO)

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na swoich śledzonych przez miliony internautów kontach w mediach społecznościowych raczej unikają komentowania spraw społecznych, obyczajowych czy politycznych. Nie oznacza to jednak, że temat wyborów prezydenckich, którym od tygodni żyją Polacy, został przez nich całkowicie przemilczany.

Anna Lewandowska nie pokusiła się, co prawda, o żadną deklarację w kwestii tego, jakie poglądy są jej bliskie i którego z kandydatów popiera, ale nie omieszkała udokumentować na Instastories momentu oddawania głosu w pierwszej turze wyborów. Jak udało nam się ustalić, jej mąż Robert 28 czerwca specjalnie przyleciał do Polski, by również móc stawić się przy urnie.