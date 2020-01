Dumna Dominika Gwit prezentuje wybraną przez internautów kreację sylwestrową. Fani: "Wyglądasz zjawiskowo!"

W ciągu dziesięciu lat kariery w show biznesie Dominika Gwit wyrosła na jedną z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek w Polsce. Przypomnijmy, że cztery lata temu aktorce udało się zrzucić aż 50 kilogramów. Dominika opisała swoją walkę o wymarzoną sylwetkę w książce Moja droga do nowego życia, jednak wkrótce dopadł ją efekt jojo i wróciła do starej wagi, co spotkało się z potężną falą krytyki.

"Na Nowy Rok wspomnienie z wczorajszego wieczora, zaraz przed wyjściem na BAL!" - napisała. "Wszystkiego dobrego kochani! Samych dobroci i dużo uśmiechu!!! Pytanko mam do Was: zaraz po północy wygrałam los na loterii sylwestrowej, czy to znaczy, że mam zagrać w totka w tym roku?? Całuję Was mocno w nosy!!! Niech Wam nie zmarzną tej zimy!!!"