Dumna jak paw Joanna Opozda chwali się aprobatą ze strony Brigitte Bardot: "Tak, TA DZIEWCZYNA może mnie zagrać"

W środę Asia za pośrednictwem Instastories znów nawiązała do "Brigitte Bardot Cudowna", która do kin ma trafić ponoć dopiero wiosną 2022 roku. Przyszła mama udostępniła urywki wywiadu z opowiadającym o produkcji Majewskim. Z nagrań dowiadujemy się między innymi, jak przebiegał casting do roli francuskiej modelki. Okazuje się, że Polka skradła serce samej Bardot, bijąc na głowę inne kandydatki, w tym samą Claudię Schiffer!