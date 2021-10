Dumny Donald Tusk chwali Kasię za sprzeciw wobec wyroku TK: "ALE CHARAKTEREK"

W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny na czele z Julią Przyłębską orzekł, że niektóre zapisy traktatów europejskich są niegodne z konstytucją. Już teraz wspomniany wyrok postrzega się jako pierwszy krok do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Widmo polexitu oburzyło wielu obywateli, którzy w niedzielę masowo protestowali na terenie całego kraju. Na ulice wyszło również wielu rodzimych celebrytów.

W niedzielnych protestach wzięła również udział Katarzyna Tusk . Córka Donalda Tuska dołączyła do zgromadzonych na warszawskim Placu Zamkowym, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim wpisie Kasia zwróciła się także bezpośrednio do ojca.

Nie wysłałeś nam osobistego zaproszenia, ale nie obrażamy się, bo nie przyjechaliśmy tutaj dla Ciebie - nie myśl sobie. Jesteśmy tu dla Twoich wnuków, bo to o przyszłość nowych pokoleń chodzi - napisała.

Ale charakterek! Ciekawe po kim…. - napisał krótko, dołączając do komentarza emotikonę serca oraz flagi Polski i Unii Europejskiej.

W opublikowanym na Instagramie poście Kasia Tusk podkreśliła także, że jako zapracowana mama dwójki dzieci ma sporo na głowie, chce jednak, by jej pociechy dorastały w Unii Europejskiej, dlatego też postanowiła zamanifestować sprzeciw wobec wyroku TK.

Osiem tygodni po porodzie, z dwójką małych dzieci i pracą na głowie miałam lepsze pomysły na spędzenie niedzieli niż telepanie się 365 kilometrów do Warszawy. Ale cały czas chodziło mi po głowie pytanie: jeśli mi nie będzie się chciało iść na ten marsz, to jak mogę oczekiwać, aby ktoś inny zrobił to za mnie? Polska nie może zostać sama. Nie chcę, aby moje dzieci dorastały poza Europą - zapewniła.