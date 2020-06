Dynastia Bieniuków spędza radosne popołudnie z rodziną Natalii Siwiec w obiektywie Mariusza Raduszewskiego (ZDJĘCIA)

Wnioskując po ilości nagrań na InstaStory dodawanych każdego dnia przez Mariusza Raduszewskiego , można by dojść do wniosku, że małżonek Natalii Siwiec spędza w mediach społecznościowych dużo więcej czasu niż jego ukochana. Na dokładną relację z przebiegu dnia fani Raduszewskiego mogli liczyć również w ostatni czwartek. Przedsiębiorca, który podobno dorobił się na sprzedaży kosmetyków w Brazylii , pochwalił się kulisami sesji zdjęciowej, której gwiazdą była jego dwuletnia córeczka Mia .

Co ciekawe, na planie sesji, poza Natalią Siwiec, pojawiła się też zaprzyjaźniona z Raduszewskimi rodzina Bieniuków. W momencie, gdy kamera nagrywającego wszystkich zgromadzonych Mariusza zwróciła się w stronę Jarosława Bieniuka, były piłkarz spuścił jedynie głowę i pospiesznie opuścił kadr, dając jasno do zrozumienia, że nie życzy sobie, aby być nagrywany. Nie powstrzymało to jednak Raduszewskiego przed zamieszczeniem wideo na swoim publicznym profilu.