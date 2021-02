Działaczka pro-life dywaguje o KARANIU kobiet za aborcję: "To źle, że nie podlegają ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ"

Dcd 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Czemu każdy nie może pilnować swojej macicy. Będą teraz zmuszać kobiety do rodzenia dzieci, których nie chcą, bądź nie będą wstanie wychowywać. Nawet jak kobieta odda dziecko to i tak będzie na niej ciążył obowiązek alimentacyjny do czasu adopcji (w przypadku chorego dziecka do końca życia) bo przecież żaden działacz pro-life żadnego chorego dziecka nieadoptuje...