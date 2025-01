Dzieci Donalda Trumpa już są milionerami. Ile wynoszą ich majątki? Najbogatsza ma być... Ivanka

Świat, w którym żyjemy jest absurdem. Pieniądze, dziedziczenie ich. Ludzie rodzą się z tak nierównymi szansami, że nawet choroby to przy tym pikuś. Ale wiecie co? Jako dziecko nie czułam skali tego absurdu i większość ludzi przez całe życie tego nie czuje, bo podstawowym mechanizmem naszych mózgów jest mechanizm adaptacji. Prawie wszyscy ludzie jedynie myślą jak delikatnie usprawnić to, co już jest. Chciałabym, by więcej ludzi zrozumiało jak absurdalnym wynalazkiem są pieniądze i że należy szukać lepszego rozwiązania, bo pieniądze są przyczyną niemal każdego zła na świecie. I nie mówcie mi, że pieniądze to tylko narzędzie, a winni są chciwi ludzie, bo jeśli tak nadal myślicie, to nic nie zrozumieliście z mojego komentarza.