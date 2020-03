Dzień Kobiet. Robert Lewandowski składa najlepsze życzenia w towarzystwie Ani i Klary: "Moje dziewczyny"

Michu 30 min. temu zgłoś do moderacji 77 3 Odpowiedz

Strasznie mnie wkurzają ludzie, którzy usprawiedliwiają zarobki kopaczy mówieniem np. "zarobił to ma". Ciekawe który przedstawiciel praktycznie każdego innego zawodu jest w stanie tyle zarobić, choćby pracował po 24h na dobę. A piłkarz to do tego kompletnie bezużyteczny zawód. To naprawdę wkurza, że taki ćwierćinteligent żyje jak król z kopania piłki.