Nowy-stary Quebonafide pozuje do selfie z Lewandowskimi: "Inspiracja, legenda"

Choć Quebonafide należy do grona nie tylko najpopularniejszych, ale i, co rzadko idzie w parze, najlepszych raperów, do pierwszej ligi show biznesu dostał się dzięki związkowi z Natalią Szroeder. W zaistnieniu w świadomości Polaków pomógł mu również z pewnością charakterystyczny wizerunek: kolorowe włosy, markowe ubrania i skóra pokryta tatuażami.

Raper ewidentnie zmęczył się już byciem "cool", ponieważ nową płytę promuje w zupełnie nowej odsłonie. Wrócił do starej stylówki sprzed lat, kiedy nosił okulary na nosie i wyciągnięty longsleeve.

Zobacz: Depresyjny Quebonafide prezentuje BRAK TATUAŻY w najnowszym teledysku do utworu z Natalią Szroeder. Poznajecie?

Nie wszyscy zrozumieli wizję ciechanowskiego rapera, więc Quebo postanowił wytłumaczyć po krótce, o co chodzi w jego "przemianie".

Zobacz: Skulony i nieśmiały Quebonafide tłumaczy się w "DD TVN" z "grzecznego" wizerunku: "To jestem dawny ja"

W sobotę na Instagramie Quebonafide pojawiły się zdjęcia z najpopularniejszą power couple w Polsce. Kuba Grabowski na Instastories opublikował selfie z Anią i Robertem Lewandowskimi oraz... z niemieckim bramkarzem Manuelem Neuerem.

Fotografię z Robertem Lewandowskim Quebo podpisał:

"Inspiracja, legenda" - czytamy.

Zobaczcie fotki. Kto z nich wyszedł najlepiej na fotce z chłopakiem Natalii Szroeder?