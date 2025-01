Dzień z życia Jarosława Jakimowicza

Jarosław Jakimowicz skutecznie zdołał wymazać ze swojego życiorysu epizod aktorski. Wykreowani przez niego bohaterowie w kultowych "Młodych wilkach" czy w serialu "Złotopolscy" nie równają się z jego dokonaniami na polu prezenterskim. Podczas trwającej ponad 3 lata przygody ze stacją TVP Info zdążył znieważyć co najmniej połowę zwolenników obecnego obozu rządzącego, wytknąć w nieprzyzwoity sposób nadmiar kilogramów u wokalistki duetu Yazoo, a nawet udowodnić swoje umiejętności "gry na gitarze" w rytmie hitu Modern Talking. Jego starania spełzły jednak na niczym.

Dawny bohater szklanych ekranów postanowił zadbać o swoje zdrowie, udając się do centrum medycznego. Po wykonaniu niezbędnych badań skierował kroki do pobliskiego spożywczaka, gdzie zaopatrzył się w drobne przekąski. Ślinka aż ciekła mu na widok parówek, które pospiesznie spałaszował w drodze na parking. Najedzony Jakimowicz ponownie wsiadł do bryki, odjeżdżając dociekliwym fotoreporterom.