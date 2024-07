Dziennikarze spotkali się z Przemysławem Babiarzem w Paryżu. "Przed nikim nie uciekał". Komentator miał prośbę

Parafianin 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Zgadzam się z Panem Babiarzem..co to ma być? Jestem katolikiem i widziałbym to otwarcie inaczej..np biskupi chodzący po wodzie jakieś wizje czyśca i piekła. Ojciec Tadeusz z Torunia zbierający datki na dzieła i sprzedajacy bilety do nieba na łodzi. Tak to by mi się podobało.