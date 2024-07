Wiadomo, co Przemysław Babiarz robi PO ZAWIESZENIU! Tabloid "przyłapał" go na ulicach Paryża

Iii 7 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

A wiecie dlaczego oni zakpili z ostatniej wieczerzy, a nie np z symboli muzułmańskich? Bo to tchórze. Bali by się, że araby których wpuścili masowo do swojego kraju roznieśli by ulice Paryża, jak to mają w zwyczaju jak im coś się nie podoba, bo prawda jest taka, że to oni dziś rządzą ulicami Paryża, Marsylii itd. A wiecie dlaczego Paryż nie został zniszczony w czasie 2WŚ? Bo tak samo stchórzyli i wpuścili Niemców bez oporu.