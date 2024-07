KRRiT zbada sprawę zawieszenia Przemysława Babiarza przez TVP! "Nakazałem wszczęcie postępowania"

Zagubiony 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Serio piszę ale ktos powinien wydać instrukcję co wolno powiedzieć a co nie. Bo ja się juz gubię Jaka prawda jest ok a jaka nie? Co kogo i kiedy obraża. Jak płemieł nie ma czasu to może asystentka....