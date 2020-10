Dziewczyna Brada Pitta WSPIERA STRAJK KOBIET W POLSCE! (FOTO)

Nową "przyjaciółkę" gwiazdora ze starszym o 40 lat mężem łączą ponoć mało tradycyjne relacje, a ich małżeństwo określić można jako otwarte. Co więcej, pozbawiony takich uczuć jak "negatywność czy zazdrość" Roland Mary nie ma oporów przed sprzedawaniem w swoich restauracjach trunków z winiarni należącej do Pitta.

Brad Pitt ma nową partnerkę. Angelina nie jest zadowolona

Poturalski mimo napiętego grafiku znalazła czas, by wesprzeć walczące o swoje prawa po szokującym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Polki. Nicole zamieściła za pośrednictwem instagramowego profilu linki nawiązujące do tego, co dzieje się obecnie w Polsce, wyrażając swoje poparcie dla działań kobiet. Udostępniła między innymi wpis organizacji Amnesty International Polska ukazujący zrobione podczas strajku zdjęcie opatrzone hasłem: "Nie poddajemy się. Będziemy nadal walczyć o prawa kobiet" oraz post z profilu Cielesne, który obrazuje, jak wygląda sytuacja in vitro czy edukacji seksualnej w Polsce.