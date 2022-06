Edward Miszczak od dawna myślał o odejściu z TVN? "Nie czuł się dobrze w obecnych strukturach"

Brak decyzyjności, sztywne procedury, dzielenie włosa na czworo. Z tego, co wiem, Edward odszedł sam. Nikt go nie zwolnił. Czy ktoś go zatrzymywał to już inna kwestia. Moim zdaniem od momentu wejścia Discovery Miszczak zastanawiał się nad odejściem - powiedział były pracownik TVN.

Były współpracownik Miszczaka w rozmowie z Presserwisem stwierdził natomiast, że 67-latkowi coraz bardziej dawał się we znaki "nowy ład korporacyjny", a w szczególności obowiązujące w nim "restrykcyjne procedury". Jeden z ogólnopolskich menedżerów medialnych, rozmawiając z serwisem, pochylił się nad przejściem dyrektora programowego TVN do Polsatu. Jak stwierdził, Miszczak otrzymał ponoć od Zygmunta Solorza-Żaka "dożywotnie zaproszenie do Polsatu". Wspomniany informator przyznał, że trudno mu wyobrazić sobie, by Miszczak planował skorzystać z oferty. Nieco innego zdania jest jednak jeden z szefów Polsatu, który w rozmowie z Presserwisem anonimowo wyznał, że lata temu podobne wątpliwości budziły pogłoski o przejściu Niny Terentiew do Polsatu, które pojawiły się, gdy ta odeszła z TVP.