Edyta Golec relacjonuje egzotyczne święta wielkanocne, pozując z książką "Oczami Jezusa". "W tym roku bez święconki i obrzędów" (ZDJĘCIA)

Golec uOrkiestra jest na polskim rynku już od ponad 20 lat. Bracia bliźniacy wylansowali sporo hitów, przy których do dziś ludzie bawią się na weselach i dyskotekach. Żona jednego z braci, Edyta, od ponad dwóch dekad zasila szeregi zespołu. Co więcej zespół angażuje do swoich występów coraz częściej innych członków rodziny, w tym swoje dzieci.