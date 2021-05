Edyta Górniak chłodno o coming oucie Andrzeja Piasecznego: "NIE MA W TYM NIC WIELKIEGO"

Andrzej Piaseczny nigdy nie należał do osób, które chętnie dzielą się ze światem szczegółami życia prywatnego. Na początku maja wokalista postanowił jednak zrobić wyjątek. Podczas promocji najnowszego albumu Piasek otworzył się na temat swojej orientacji i ogłosił, że jest gejem. W rozmowie z Radiem Zet muzyk zdradził, iż wers z utworu "Miłość", "Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim", opisuje jego własne przeżycia.

Coming out Andrzeja Piasecznego odbił się w mediach szerokim echem. Wielu gratulowało wokaliście odwagi, słowa uznania kierowali także do niego znajomi ze świata show biznesu, w tym m.in. Michał Piróg. Ostatnio głos w sprawie postanowiła zabrać... Edyta Górniak. Znana z zamiłowania do teorii spiskowych wokalistka w rozmowie z Faktem oznajmiła, że wyznanie kolegi po fachu nie zrobiło na niej większego wrażenia.

Nie uważam, że to powinno być odbierane w kategorii wielkiej odwagi czy wspinania się na jakiś szczyt. Nie ma w tym nic wielkiego, gdyby uratował jakieś schronisko zwierząt, to miałby powód być dumny. W innym wypadku, jeśli zdecydował się po prostu z tym nie kryć, to powinno to być naturalne - stwierdziła Edi.

Ludzie robią z tego wielkie wydarzenie, a przecież uważam, że większym wydarzeniem było coś innego, co zrobił - o czym nie chcę rozmawiać, bo, tak jak mówiłam, uczę się nie oceniać. Nie było to zgodne ze mną i z wieloma ludźmi, to, co zostało wyreżyserowane na naszych oczach - dodała tajemniczo.

Górniak, która miała okazję pracować z Piasecznym przy programie "The Voice of Poland", przyznała również, że nie była zaskoczona coming outem wokalisty.

Andrzej wobec mnie był zawsze bardzo miły. Dla mnie to, o czym dowiedziała się większość Polski, nie jest tajemnicą i nie było tajemnicą przez długie lata. Jeśli to był akt odwagi jego zdaniem, to najwyraźniej tak do tego podchodzi. Dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego (...) Ja nie widzę tych różnic i tych podziałów. To nie jest dla mnie wielka sprawa. Ty zasypiasz przy kobiecie, ty zasypiasz przy mężczyźnie. Ty uwielbiasz czerwone wino, ja białe (...) To są takie oczywiste rzeczy, cieszmy się tymi różnicami, a nie wytykajmy ich jako wady - zakończyła swój wywód Górniak.

