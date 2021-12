Edyta Górniak mętnie tłumaczy się z udziału w propagandowym koncercie TVP: "W każdym miejscu na świecie dzieją się tragedie"

Mamy nieodparte wrażenie, że Edyta Górniak uzależniła się od wywoływania medialnego szumu, nieważne jakim kosztem. Na jej profilu instagramowym systematycznie pojawiają się coraz to bardziej osobliwe dywagacje diwy, które mogą budzić niepokój. Zapalnikiem do rozpętania kolejnej burzy w sieci okazał się dla naczelnej przeciwniczki szczepień koncert "Murem za polskim mundurem".

Po tym, jak na Edi spadła lawina krytyki po zaprezentowaniu dwóch piosenek na scenie, swoim zwyczajem waleczna diwa próbowała się bronić. Górniak nie przemilczała komentarzy na temat jej wplecionego w polityczny kontekst występu i nie czekając, aż Polacy wyprą z pamięci trudną do udźwignięcia aranżację utworów "Czerwone maki" i "Dziwny jest ten świat" , 49-latka postanowiła sprowokować kolejną dyskusję na swoim profilu.

We wtorek "oświecona" piosenkarka udostępniła swoje zdjęcie ze słynnego już występu, pod którym dywagowała o nastrojach panujących w kraju i radziła, jak uleczyć skonfliktowany naród. Edzia zaleca, by "patrzeć na wszystko sercem".

Zobacz także: Edyta Górniak: "Nigdy nie twierdziłam, że ludzie nie chorują"

Bądź Pokojem i nieś Pokój - zaczęła swój wywód Górniak. W obecnej sytuacji na całym świecie, w tym również w Polsce, agresja i złość wabi nas mocniej niż kiedykolwiek. Wielu nieświadomie łapie się w te pułapki. Wielu wręcz codziennie szuka ujścia swojego wewnętrznego potargania. Nie dla uleczenia którejkolwiek sytuacji, nie dla uleczenia nawet samych siebie. Wygląda na to, że kiedy okoliczność daje ludziom szanse być podłym, wielu z tego korzysta...

Czy wyciągnęliśmy wnioski z obolałej historii, czy powtórzymy błędy naszych przodków zależy tu i teraz - od wszystkich nas. Kolektywnie. Nie - "kiedyś" powinniśmy zmienić i uleczyć wiele wątków - lecz teraz. Jeśli w korzeniu swojej duszy pragniemy szczerze doświadczać życia w obfitości, radości, szczęściu, spokoju i pięknie, to taki świat zobowiązani jesteśmy stworzyć, bo takiego świata obecnie nie ma. Nie ma od dawna. To my musimy uleczyć wszystko i ustanowić od podstaw nowe struktury dla prawie wszystkich aspektów. Patrzmy na wszystko sercem.

Post gwiazdy jak zwykle wywołał u jej fanów sporo emocji i skłonił ich do przemyśleń, którymi podzieli się z idolką w licznych komentarzach. Na kilka z nich Edyta udzieliła wyjątkowo absurdalnych odpowiedzi.

Oczywiście doceniamy pani wielkie serce! Ale zastanawiamy się, czy oby na pewno to dobry czas na organizowanie wielkich imprez, gdzie na granicy dzieje się jak dzieje? - pytali internauci.

W każdym miejscu na świecie dzieją się tragedie. Dziękuj sercu za wszelkie fragmenty łagodności i normalności. To już nie potrwa długo - filozofowała Górniak.

Wyparcie jest wygodne. Ale niczego nie zmieni to, że myślimy, że czegoś nie ma. Po czynach ich poznacie. Nie po wersach o miłości, ładnych sukienkach i fryzurach - pisali komentujący.

Do czego namawiasz i nawołujesz zatem? Do walki? - dopytywała wokalistka. Stań się nią, jeśli pragniesz. Lecz wtedy stajesz się tym samym, z czym walczysz. A wtedy na profil będzie dla ciebie nudny. Nie znajdziesz tu przestrzeni dla siebie i swojej złości. Są inne profile do tego celu. Pokój tobie.

To prawda - takiego świata obecnie nie ma. Od dawna. Zmierzamy ku zniszczeniu. Dobrze, że ma pani śmiałość mówić to, co pani myśli. Każdy z nas płaci za to słono. Taką cenę płacą wolne od manipulacji umysły...

Posługa dla światłości nie zna miary ani granic - podsumowała Edzia. Tak jak jej kreator. Żaden to wysiłek być zauważonym/skarconym przez ciemność. Jedynie komplement i dowód słuszności wskazanych działań. Przytulam.

Zrozumieliście coś z "natchnionych" rozważań Edyty?

