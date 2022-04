Edyta Górniak odziana w biel niczym anielica zapowiada NOWY SINGIEL pt. "W Tobie jest Światło"

Gina 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Pamietam te cudowne czasy głębokich lat 90 gdy pół Polski chciało zaliczyć Edytę Górniak a druga połowa nią być. Ten jej londyński look, ten powiew zachodu, te oczy anioła, te hity, te ruchy, ten głos. Zero przepływu prawdziwych informacji, masowa wyobraźnia, sporadyczne artykuły w prasie. Kto by pomyślał, ze te plotki o jej podłym charakterku, ten celowo zmieniony głosik, ze ten infantylizm i kompletny brak dystansu, to prawda.