Edyta Górniak w naturalnej odsłonie buszuje po butiku i posyła uśmiechy paparazzi (ZDJĘCIA)

Edyta Górniak , mimo że od dawna nie nagrała żadnego nowego przeboju, to od lat uchodzi za jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Artystka nie odmawia wizyt na rozmaitych uroczystościach, które to uprzyjemnia swoim śpiewem. Ostatnio można było ją podziwiać między innymi na "Sylwestrze Marzeń". Tym razem Edyta nie wystąpiła jednak sama, a na scenie towarzyszył jej syn Allan. Sporo emocji wywołał również fakt, że na tej samej estradzie pojawiła się również Justyna Steczkowska , z którą Górniak od lat nie utrzymuje zbyt przyjacielskich relacji.

Piosenkarka tuż po sylwestrowym występie odezwała się jednak do fanów i zaspokoiła ich ciekawość, opowiadając o spotkaniu ze Steczkowską. Przyznała, że "pożyczyły sobie wzajemnie zdrowia, a synowie gratulowali sobie występów"

Teraz piosenkarka po emocjonującym rozpoczęciu roku, postanowiła zaserwować sobie nieco przyjemności i wybrała się na zakupy do popularnego wśród celebrytów butiku. W shoppingu towarzyszyli jej paparazzi, którzy sfotografowali Edytę na przymierzaniu płaszcza. Wokalistka znalazła również czas, by porozmawiać chwilę z obecnym w lokalu Łukaszem Jemiołem, a po udanych łowach ruszyła do taksówki.