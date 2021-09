"Pewna tancerka" Edyta Herbuś odpowiada Dorocie Wellman: "Dalekie są mi metody PONIŻANIA INNYCH, by wywyższyć siebie"

katrina 5 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Edyta ty zjedz tego snickersa, bo gwiazdorzysz... Ciężko ci się pogodzić z myślą, że ktoś mówi głośno o czymś co się za pewne nie podoba wielu ludziom?? W momentach osobistej tragedii robienie sobie zapłakanej selfie, jednak właśnie w dobrym świetle i odpowiedniej pozie nie jest do końca normalne... Chodzi o to, że takie osoby tracą umiejętność wartościowania pewnych rzeczy w życiu... Bo czy w sytuacji, gdy babcia leży w szpitalu, walczy, nie należy być z rodziną? Wspierać się? Wyłączyć ten cholerny internet, telefon i być przy kimś kto nas potrzebuje? Naprawdę zbędne i zupełnie nie na miejscu jest relacja z tego na instagramie.... I naprawdę post Pani Doroty jest próbą zwrócenia uwagi na problem celebrytów XXI wieku. Edyta i inni robiący podobne rzeczy powinni się zastanowić, pochylić nad słowami Pani Doroty, bo nie widzą że mają problem... Ciekawe Pani Edyto co by na te zdjęcia i relacje na instagramie powiedziała Pani Babcia... Smutne to wszystko, dokąd ten świat zmierza...